〈台股盤前要聞〉聯發科重返權值第二、鴻海發聲明護股價 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。外資看好聯發科明年受惠手機市場復甦與 ASIC 潛在市場擴大，營收將重返成長，目標價最高上看 1200 元，昨 (30) 日股價大漲表態，超越鴻海成權值第二大；鴻海則爆量下跌、探近 3 年低點，晚間罕見發聲明護股價，強調集團運作正常，外界應對公司營運有信心。以下是今 (31) 日必看重要財經新聞。

聯發科獲外資升評 強漲 6% 重返權值第二大

聯發科 (2454-TW) 上周五召開法說，第四季營收預估優於市場預期，且外資看好明年受惠手機市場復甦與 ASIC 潛在市場擴大，營收將重返成長，多維持或上調評等至買進，目標價最高上看 1200 元，昨 (30) 日股價大漲表態，漲幅超過 6%，超越鴻海 (2317-TW) 成權值第二大。閱讀全文...

鴻海股價跌跌不休 發聲明籲對公司營運應有信心

鴻海 (2317-TW) 近期股價走弱，昨 (30) 日更是爆量下跌、探近 3 年低點，市場對公司營運也傳出雜音，對此，鴻海晚間發出聲明表示，集團目前運作正常，經營團隊對於各項業務均有充分掌握，外界對於公司營運應有信心。閱讀全文...

傳祭出優退政策 南亞發聲明澄清

台塑四寶之一的南亞 (1303-TW) 遭員工爆料指出，鼓勵資深員工申請退休，對此，南亞昨 (30) 日發聲明回應，在優於法令前提下，提出優惠方案鼓勵員工依自行意願申請退休，絕無強迫同仁退休或裁員。閱讀全文...

遠傳併亞太電換股比例不變 合併基準日暫定 12/15

亞太電 (3682-TW) 上周股臨會通過與遠傳 (4904-TW) 合併案後，兩家業者昨 (30) 日同步公告，合併基準日暫定為 12 月 15 日，且維持換股比例 1 股亞太電普通股換發遠傳 0.0934406 普通股。閱讀全文...

光寶科 Q4 營運可望微幅成長 車用及雲端電源為兩大動能

電源大廠光寶科 (2301-TW) 昨 (30) 日舉辦法說會，展望第四季，光寶科總經理邱森彬指出，第四季營運將微幅成長，車用與雲端電源供應器是主要成長動能，明年市況可能與今年持平或逐步回升。閱讀全文...

台泥三大低碳新品亮相 轉型「高質化」建材品牌

台泥 (1101-TW) 昨 (30) 日舉辦「Total Climate 系列低碳建材」發表會，展出三大低碳新產品，逐漸從過往以銷售噸數計價的上游原料商，轉型為「高質化」商品的建材品牌。閱讀全文...