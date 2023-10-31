〈台股盤前〉台股反彈力道有限 資金流向中小型績優股

台股連兩日反彈，但反彈力道有限，法人指出，多數止跌的為中小型與財報績優股，大盤仍未擺脫跌勢。昨日終場僅小漲 15.07 點，收在 16149.68 點，成交量 2136 億元。

回顧台股昨日表現，聯發科 (2454-TW) 領軍 IC 設計族群撐盤，盤中一度漲逾 60 點，重回 16200 點。但因台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 紛紛下挫，台積電小跌 0.19％，回測年線支撐。鴻海深陷中國查稅風波，暴跌 3.77%，創下 34 個月以來新低。對此，鴻海昨晚間發聲明指出，目前集團運作正常，對各項業務均充分掌握，呼籲外界對鴻海營運應有信心，勿傳播謠言。

三大法人昨日合計賣超 40.34 億元，其中外資賣超 66.61 億元，連 12 賣，台積電與鴻海成為外資提款機。在聯發科與世芯 - KY(3661-TW) 帶動之下，資金轉進中小型與財報績優股。法人認為，盤面不少中小型電子股止跌反彈，但大盤仍未擺脫跌勢。

美股四大指數方面，除費半外，三大指數漲幅都超過 1%。道瓊大漲 511.37 點或 1.58%，收 32928.96 點；標普 500 上漲 49.45 點或 1.20%，收 4166.82 點；那指則上漲 146.47 點，收 12789.48 點或 1.16%；費半則是下跌 41.91 點或 - 1.30%，收 3185.18 點。

外界關心地緣政治風險，以色列軍隊沒有進行大規模的地面入侵，而是開始緩慢行動，目前沒有衝突擴大、蔓延中東地區的跡象。法人認為，這可以視為在上周大跌後重返市場的好消息，也反映在昨日美股表現。

美國聯準會將於 11 月 2 日公布 10 月利率決議，法人指出，即便目前市場認為這次不升息的機率高達 96.2%，可能維持 5.25%-5.50% 不變，但還得注意主席鮑爾會後召開的政策記者會。

未來一周，卡特彼勒 (CAT-US)、蘋果 (AAPL-US)、輝瑞 (PFE-US) 以及星巴可 (SBUX-US) 等知名企業將陸續公布財報。