越南欲爭取國內首座晶圓廠 傳已和格芯、力積電等業者會談

路透引述兩位企業高層說法報導，越南正在和幾家晶片公司進行會談，包含晶圓代工業者格芯 (GlobalFoundries) 和力積電，希望能吸引更多投資，甚至爭取設立國內第一座晶圓廠。

目前越南境內擁有英特爾 (INTC-US) 在全球最大的半導體封測廠，也是多家 IC 設計軟體公司的所在地。該國正在制定能夠吸引更多半導體投資的策略，包含晶圓廠投資。

美國東協商會的越南代表 Vu Tu Thanh 向路透表示，越南最近幾周已和六家美國晶片公司進行會談，其中也包含晶圓代工業者。

由於會談仍在初步階段，他拒絕透露公司名稱。不過，一位半導體業高層透露，參與潛在投資討論的業者包含格芯 (GFS-US) 和力積電 (6770-TW)。這位高層還稱，越南的目標是在國內設立第一座晶圓廠，生產應用於汽車和通訊等領域的非先進製程晶片。

上述會談是在美國總統拜登 (Joe Biden)9 月訪問短暫越南河內時所進行的，拜登此行重點在於討論兩國在半導體、關鍵礦物等領域的合作。

一位知情人士說，格芯應拜登總統本人邀請，在他出訪越南期間出席一場不對外開放的商業聚會，但該公司後續未展現對投資越南的興趣。

針對上述報導，格芯發言人表示不對市場傳聞發表評論，力積電則未回應置評請求。

業內人士表示，越南在現階段舉行此類會議，主要是為了試水溫，並討論潛在的獎勵和補助措施，包含電力供應、基礎設施和熟練技術人力。

越南河內大學供應鏈資深專案經理 Hung Nguyen 指出，越南政府也可能支持 Viettel 等本土科技公司，使用進口設備來建造晶圓廠。

產業人士警告成本高昂

儘管如此，在越南設有業務的電子設計自動化 (EDA) 廠新思科技 (SNPS-US) 副總裁 Robert Li 敦促，政府在發放補貼建設晶圓廠之前應「三思而後行」。

Li 周日 (29 日) 在河內舉行的越南半導體峰會上表示，設立一家晶圓廠可能耗資高達 500 億美元，並且需要和中國、美國、南韓以及歐盟展開補貼競爭，這些國家已宣布各自的晶片補貼計畫，規模介於 50 億至 1500 億美元間。

在同一場會議上，美國半導體產業協會 (SIA) 主席 John Neuffer 也建議越南政府專注在原本就具有實力的領域，例如組裝、封裝和測試。