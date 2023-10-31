〈財報〉SiC大廠Wolfspeed本季展望優於預期 盤後飆逾12%

碳化矽 (SiC) 材料大廠 Wolfspeed(WOLF-US) 表示，拜紐約新廠產量增加之賜，本季展望優於市場預期，消息帶動周一 (30 日) 盤後股價大漲逾 12%。

Wolfspeed 周一盤後公布，上季 (會計年度 2024 年第 1 季) 淨損 4.027 億美元 (每股 3.22 美元)，較去年同期的 2620 萬美元 (每股 21 美分) 顯著擴大，但調整後每股虧損 53 美分，低於分析師預測的每股虧損 67 美分。

上季營收年增 4% 至 1.974 億美元，高於 FactSet 訪調分析師所估的 1.962 億美元。

Wolfspeed 預測本季 (第 2 季) 調整後淨損介於每股 56-70 美分，低於分析師預估的每股 69 美分，營收則介於 1.92-2.22 億美元，大致符合分析師預估的 2.07 億美元。

最新財測代表，儘管 Wolfspeed 紐約 Mohawk Valley 廠房幾經延宕，未來幾季有望符合、甚至超越生產和營收目標，該廠從 2023 會計年度尾聲開始挹注營收。執行長 Gregg Lowe 表示，紐約新廠將實現 20% 產能利用率目標，這將有助於抑制成本。

Wolfspeed 主要生產提升電動車里程所使用的碳化矽晶片，美國政府為客戶之一。財報和財測公布後，Wolfspeed 盤後大漲 12.73% 至每股 31.25 美元，扭轉稍早收盤下跌 3.5% 的頹勢。

執行長 Lowe 說：「今日的碳化矽市場機會達到 60 億美元，從五年前的僅只 4 億美元大幅上升。這進一步鞏固我們的投資策略，以便盡量善用手邊和未來的龐大機會。」