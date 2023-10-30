中華電參展台灣國際太空年會 規劃建立衛星終端驗測中心

國家太空中心總籌首次舉辦的 2023 年台灣太空國際年會 (TASTI)，中華電 (2412-TW) 不僅參與該年會，更宣布規劃在台灣建立衛星服務終端驗測中心，並將提供技術與衛星服務資源。

中華電表示，身為台灣衛星服務先驅，長期和國際及國內業界合作，參與各項衞星關鍵重要發展，包含持續投資自有衛星，與國際高、中、低軌衛星業者廣泛合作，預計近期取得關鍵成果。

此外，也規劃在台灣建立衛星服務終端驗測中心，由中華電信提供技術協助及衛星服務資源，攜手政府衛星研發機構、學術單位及衛星產業相關業者，共同促進國內衛星產業發展。

中華電提到，1969 年建立陽明山國際衛星電台後，就開始提供台灣及海外的衛星通信服務，1998 年順利發射中新一號衛星，對台灣的衛星發展歷程來說意義非凡；隨後在 2011 年再度發射中新二號衛星，進一步擴展衛星服務能力。

再者，2013 年開始，中華電與國際衛星業者 Thuraya、Inmarsat 等公司合作，提供 VSAT 小型地面站、電視轉播、船舶通信、衛星數據通信等多領域服務。

其中，應用場域方面，中華電整合衛星通信作為緊急應變通訊工具，涵蓋離島通信、山區通信、以及災難通信救援等各種情境，提供行動通信骨幹備援和行動衛星基地台搶修車因應緊急通信服務等。未來也將持續擴展服務範圍，滿足政府、企業客戶以及國人的多樣化需求。