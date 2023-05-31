亞泰影像每股5.8元股息6/16除息 現金殖利率8.35%

亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組 (CIS) 廠亞泰影像 (4974-TW) 去 (2022) 年受惠新產能加入及匯兌收益助攻，全年營收及稅後純益雙雙改寫新高， 2022 年稅後純益 5.79 億元，創新高，每股純益 7.98 元，爲連續 3 年賺回超過半個股本，今 (31) 日召開股東會後敲定每股 5.8 元現金股息在 6 月 16 日除息交易。

亞泰影像對於去年的盈餘配發案，盈餘配發率高達 72.68%，且以今天亞泰影像的收盤價 69.4 元計算，現金殖利率達 8.35%。

亞泰影像 2022 年全年營收 42.93 億元，創新高，毛利率 17.76%，年增 0.87 個百分點，稅後純益 5.79 億元，創新高，年增 36.02%，每股純益 7.98 元。

亞泰影像 2023 年首季營收 8.79 億元，稅後純益 8632 萬元，每股純益 1.19 元，而 累計今年前 4 月營收約 12.03 億元，年減 7.98%，公司估，2023 年的全年營收高峰將落在下半年的第三或第四季。

展望 2023 年，亞泰指出，全球經濟成長趨緩，加上戰爭及通膨等不確定性影響，展望仍持保守態度，公司持續與客戶密切合作因應市場變化，同時在產品多角化及營運效率提升等面向積極投入，期望展現效益。

亞泰影像目前的全年 CIS 產能爲 3800 萬套，其中緬甸占 6 成，去年實際出貨量爲 3400 萬套，今年的資本支出預估爲 5000 萬元，主要在於設備維護及自動化的支出，今年並沒有擴充在緬甸或深圳的產能計畫。