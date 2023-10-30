高通新品勝蘋果，手機消費IC回溫可期!!

台股今天呈現量縮狹幅震盪，不過 OTC 的部分表現較為強勢，主要是因為高通新款手機晶片 S8_GEN3(4 奈米) 效能完勝蘋果 A17 PRO(3 奈米)，帶動今天手機相關族群強勢大漲，像是聯發科、穩懋、宏捷科.. 等，而後面 2 者算是 OTC 較占權重個股，因此 OTC 漲勢較明確，但反觀鴻海陷查稅風波，股價持續挫跌探低，所以大盤較難以表現。

指數部分大致了解原因即可，重點仍是個股操作，尤其高通晶片效能提升可望帶動手機換機潮加速回溫，所以消費電子相關個股就更有機會受惠。

最早從 8 月初跟大家分享的聯發科，今天股價又幾乎來到波段相對高，其實手機產業落底的資訊我們早已掌握，但回溫的速度仍需要其它外在因素來刺激，而週末高通這則訊息正是及時雨，

尤其接下來聯發科也將公布天璣 9300 晶片 (4 奈米) 效能數據，如果也能一樣完勝蘋果 3 奈米產品，那麼手機產業後市就值得期待，因此上周我列表分享給大家的消費 IC 電子股，也將有機會表現

上週分享的安國今天繼續再創波段新高，股價走到這邊確實不必再追，除非它有拉回「大戶線」整理，不然往其它個股尋找或許會是較佳的選擇。

而上周五我們特別分享一張消費 IC 產業圖，今天有很多檔也都開始轉強表態，但其實不是所有的個股都適合去操作，像同屬聯發科集團的九暘，今天亮燈漲停突破盤整區創短波高，你有跟上了，還是拿了資料也只是再看看呢?

九暘在第一根漲停之後還能進場嗎? 如果可以，要怎麼進場? 歡迎趕快過來跟上韋老師!!

最後就是一開始提到的穩懋，今天跳空一價鎖死漲停，後市應該要怎看呢? 其實很簡單，基本上從產業的角度已經開始落底，所以股價都已經在相對低檔，只不過礙於籌碼較弱，所以後續仍要看籌碼狀況，短線就是先築底看待即可。

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文章來源：永誠國際投顧 - 韋國慶分析師

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