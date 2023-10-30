【量大強漲股整理】迎接11月下選股方向為何?該如何挖掘潛力股?

美國 9 月核心個人消費支出物價指數（PCE）符合市場預期，儘管美股四大指數漲跌互見，台股今日在多方帶動下開高，但盤中賣壓出籠使指數壓回平盤震盪，但在多方逢低拉抬下，小漲 15.07 點，收在 16149.68 點，成交量 2136 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 66.61 億元，呈現連 12 賣；自營商同步提款 11.9 億元；投信獨抗空買超 38.16 億元，為連 8 買；三大法人合計賣超 40.34 億元。

台股多方買盤回籠， IC 類股撐盤、太陽能族群表現也亮眼，盤中一度漲逾 60 點，重返 16200 點，但中場半後受賣壓湧現拖累一度翻黑，今日收量縮紅 K 棒，因量能不出，市場氛圍偏向觀望，技術面仍呈現震盪盤整格局，櫃買指數則開高走穩，表現強於加權；台股將陸續公布 10 月營收及第三季財報，若企業財報表現不錯，有機會展開跌深反彈；本周美國持續有重量級高通、蘋果、超微的財報公布、明日蘋果秋季第二場新品發表會、靜待 10/31~11/1 FOMC 會議開會，預計政策利率維持於 5.25%~5.50%，多數官員發表鴿派言論，美國通膨若能有效控制、聯準會不再升息，甚至明年有更大降息空間，屆時資金就有機會回流成長性高的科技產業，11 月須持續留意動向，目前選股不選市。

個股方面，IC 設計 (2454-TW) 聯發科，在上周五法說會報喜，第四季財測優於預期，今日大漲 56 元；終場勁揚 + 6.99%，來到 864 元，再創波段新高!；(5269-TW)祥碩，盤中更大漲 + 9%，再創段新高!

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(2330-TW) 台積電，小跌 - 0.19%， (2317-TW) 鴻海，因中國政府調查事件持續發酵，下跌 - 3.77%， (3034-TW) 聯詠 也因財報優預期，大漲逾 4%，企圖挑戰前高，(3661-TW) 世芯 - KY、(3035-TW) 智原 、 (2388-TW) 威盛、(8054-TW) 安國，漲幅都超過 5%；PCB 族群，(5439-TW) 高技，守穩五日線；美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 近期推出電動車太陽能充電方案，太陽能板需求大增， (3576-TW) 聯合再生，強攻漲停、(4934-TW) 太極，漲 + 3.45%、 (6443-TW) 元晶，漲 +3.85%， (6477-TW) 安集，+ 漲 5.84%；10/30~11/03 台灣太空國際年會登場，(3491-TW) 昇達科，守穩五日線、(2314-TW) 台揚，尾盤強拉，終場漲 + 3.53%，都有機會在未來發動。

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11 月份有機會接棒的股票該如何選?

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(2417-TW) 圓剛

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(2454-TW) 聯發科

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【上櫃量大上漲股】

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(3438-TW) 類比科

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(4966-TW) 譜瑞 - KY

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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