瑞幸咖啡 要把價格戰進行到底

瑞幸咖啡要把價格戰進行到底。

據《21 世紀經濟報導》報導，瑞幸咖啡在周二（1 日）發布第 2 季未經審計財報，營收為人民幣 62.014 億元（約 8.552 億美元），較一年前激增 88%。星巴克中國 2023 年度第 3 季（截至今年 7 月 2 日）的營收為 8.219 億美元。

最新數據代表瑞幸咖啡營收超越星巴克中國，是瑞幸咖啡的重要里程碑。

此外，瑞幸上季營業利潤為為人民幣 11.728 億元，營業利潤率達到 18.9%，遠高於去年同期的 7.3%。

這是瑞幸咖啡在價格戰基礎上獲得的成果。6 月初，瑞幸咖啡展開「萬店同慶」優惠活動，消費者可享受到更多 9.9 元的咖啡飲品。

瑞幸咖啡董事長郭謹一宣布，要把 9.9 元活動常態化進行下去。「此次活動將至少持續兩年。」他說。

「作為中國最大的咖啡連鎖品牌，我們在品牌、規模、供應鏈和效率方面建立了競爭優勢，這提供了全面的成本優勢。從長遠來看，瑞幸完全有能力提供美味實惠的優質咖啡，同時將利潤率保持在合理範圍內。」他說。

事實上，瑞幸是被拖入價格戰。

此前，庫迪咖啡展開「夏日冰飲季、天天 9.9」促銷活動，活動覆蓋全部門市。庫迪由瑞幸咖啡前執行長錢治亞率原核心團隊打造。在庫迪核心團隊中，有 50% 來自原瑞幸咖啡團隊。

兩家相似點很多。消費者打開庫迪咖啡小程序菜單，會發現界面和飲品設計與瑞幸咖啡高度「撞臉」，庫迪咖啡主打的藍椰拿鐵、生椰拿鐵、生酪拿鐵、庫可冰，消費者都能在瑞幸咖啡找到同款。

庫迪狂奔的動力之一，來自於其採用聯營模式。據庫迪策略長李穎波介紹，聯營模式不同於市面上的加盟或直營模式。庫迪不收取加盟費、品牌使用費等固定費用，與聯營商分享利潤。

庫迪的另一大動力來自盈利空間。李穎波說，以日均 400 杯計算，一杯咖啡的成本不會超過人民幣 9 元。這為「天天 9.9」活動持續打下基礎。

值得注意的是，價格戰並非沒有副作用。上季瑞幸自營門市同店銷售的成長率為 20.8%，遠不如去年同期的 41.2%。隨著銷售基數增大，如果瑞幸無法繼續推出爆款飲品，同店銷售額的增速可能會繼續放緩。