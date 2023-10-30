【籌碼週報】大盤指數逢壓，法人趁勢加碼7檔個股，主要聚焦在這兩大族群

上週買進個股中，有兩個族群趨勢 - 充電樁與生技。

此兩族群有一共同特色，即為 2023 年上半年為法人曾經關注之熱點趨勢，第三季因短期業績動能不足或股價反應過高，因籌碼出走而明顯拉回，如今因股價整理至合理位置，在趨勢不變的情況下法人資金再次進駐。

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.10.23-10.28)

上週投信積極買超統計有 7 檔，5 檔為電子股、2 檔傳產股。本週沒有連續買超之標的，多屬新增之標的，可以感受到在大盤持續下向的壓力未減下，投信採行的策略是區間操作之態勢。

上週買進個股中，有出現兩個族群趨勢，就是充電樁與生技。其中充電樁相關為良維與虹堡，另外宇隆雖同屬汽車零組件產業，但近期拉升其業績與投信法人目光的其實是醫療器材相關的應用，而美時亦為生技新藥類股，主要為血癌藥相關。

此兩族群有一共同特色，就是 2023 年上半年為法人曾經關注之熱點趨勢，但 3Q24 因短期業績動能不足或股價反應過高，因籌碼出走而明顯拉回，如今因股價整理至合理位置，在趨勢不變的情況下法人資金再次進駐。

另外昇達科主要在反映低軌道衛星拉貨動能將於 4Q23~1H24 開始重啟；祥碩則主要反映 AMD 相關晶片搭載的傳輸平台需求開始穩定回升。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，宇隆於 10/12 即有挑選出來，後續仍持續於中間陸續出現買入訊號，累計價差 6.6%；美時於 10/24 首次挑出，且投信後面連四日大買，累計四天價差達 18%。這次大盤持續下跌的壓力下，價差表現非常顯著。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

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二、 最新價差一次看

15 日結算，177 檔最高 73%！

本季指數自 7/31 來到高點後由 AI 領跌，在 9/22 來到低點。

而第三季投信動作也隨大盤狀態而有所調整，季末指數創波段新低，各投信的動作分岐，尤其越接近季底，作帳、結帳和佈局下一季 portfolio 的動作更大。

法人籌碼跟著走策略在本季趨勢中，5 日、10 日、15 日價差皆優於大盤本季表現，由此可見追蹤投信行為是具參考價值的投資策略！

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股策略－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股策略。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

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