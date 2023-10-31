EMBA 雜誌編輯部 / 文

哈佛大學商學院教授布魯克斯（Arthur C. Brooks），跟美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey），今年九月共同出版了新書「打造想要的生活」（Build the Life You Want），內容主要在談論快樂的藝術與科學。

日前有媒體記者詢問布魯克斯：「你快樂嗎？」他開玩笑地回答：「請問下一個問題！」接著又認真地回答：「快樂不是一個目的地，而是一個方向。」因為一個人要追求的是如何讓自己變得更快樂一些，而非強求隨時都要一直保持在很快樂的狀態。

哈佛商學院實用知識網路週刊（HBS Working Knowledge）報導，在專訪中，兩位作者分享了一些快樂的秘訣：

1. 肯定會帶來快樂。歐普拉談到，她的脫口秀在電視上播了二十五年，訪談過無數來賓。她從節目中學到最重要的事情之一是：每個人都希望獲得肯定。當一個人聽到別人稱讚自己所效力的公司時，便確認了自己在做的事情是有成果、有共鳴的。

2. 感到負面，沒有什麼不好。布魯克斯談到，在哈佛大學教書，常常有學生告訴他，他們能夠管理金錢，也能夠管理公司，但是他們卻沒辦法管理自己的情緒。他很驚訝地發現，大家在感到負面時，常覺得好像自己就是有問題。

例如，如果學生感到苦惱、焦慮、憂傷，好像自己就是一個壞掉了的物品，需要被修理好。但是布魯克斯認為，這樣的想法是錯誤的，在哈佛大學求學，壓力非常大，想當然學生一定會有那些感覺。

有那些感覺並不代表他們有什麼問題。他反而覺得，在哈佛大學求學卻沒有那些感覺，才奇怪。絕大部分的人都有能力感受到不同的事情，人的情緒說穿了就是一些訊號。

3. 別讓情緒控制自己。外界發生著各式各樣的事情，一個人如何解讀眼睛看到的影像、鼻子聞到的味道，都會轉化成情緒，最終再決定如何採取行動。如果能夠掌握這整個過程，就可以好好管理情緒、管理自己。

歐普拉補充，有情緒很自然，重點是，不要讓情緒控制了自己。但這是一個很大的挑戰，若能覺察這一點，每個人都有機會更快樂

來源：《EMBA 雜誌》447 期

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