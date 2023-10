EMBA 雜誌編輯部 / 文

哈佛大學商學院教授布魯克斯(Arthur C. Brooks),跟美國脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey),今年九月共同出版了新書「打造想要的生活」(Build the Life You Want),內容主要在談論快樂的藝術與科學。

日前有媒體記者詢問布魯克斯:「你快樂嗎?」他開玩笑地回答:「請問下一個問題!」接著又認真地回答:「快樂不是一個目的地,而是一個方向。」因為一個人要追求的是如何讓自己變得更快樂一些,而非強求隨時都要一直保持在很快樂的狀態。

哈佛商學院實用知識網路週刊(HBS Working Knowledge)報導,在專訪中,兩位作者分享了一些快樂的秘訣:

1. 肯定會帶來快樂。歐普拉談到,她的脫口秀在電視上播了二十五年,訪談過無數來賓。她從節目中學到最重要的事情之一是:每個人都希望獲得肯定。當一個人聽到別人稱讚自己所效力的公司時,便確認了自己在做的事情是有成果、有共鳴的。

2. 感到負面,沒有什麼不好。布魯克斯談到,在哈佛大學教書,常常有學生告訴他,他們能夠管理金錢,也能夠管理公司,但是他們卻沒辦法管理自己的情緒。他很驚訝地發現,大家在感到負面時,常覺得好像自己就是有問題。

例如,如果學生感到苦惱、焦慮、憂傷,好像自己就是一個壞掉了的物品,需要被修理好。但是布魯克斯認為,這樣的想法是錯誤的,在哈佛大學求學,壓力非常大,想當然學生一定會有那些感覺。

有那些感覺並不代表他們有什麼問題。他反而覺得,在哈佛大學求學卻沒有那些感覺,才奇怪。絕大部分的人都有能力感受到不同的事情,人的情緒說穿了就是一些訊號。

3. 別讓情緒控制自己。外界發生著各式各樣的事情,一個人如何解讀眼睛看到的影像、鼻子聞到的味道,都會轉化成情緒,最終再決定如何採取行動。如果能夠掌握這整個過程,就可以好好管理情緒、管理自己。

歐普拉補充,有情緒很自然,重點是,不要讓情緒控制了自己。但這是一個很大的挑戰,若能覺察這一點,每個人都有機會更快樂

來源:《EMBA 雜誌》447 期

更多精彩內容請至《EMBA 雜誌》