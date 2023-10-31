EMBA 雜誌編輯部 / 文

無論是在工作還是社交的情境，一般人都會想在別人心中留下好印象，因而提到自己的成就。然而自誇雖然讓別人知道了自己的能力，卻也可能引起別人討厭。

沃頓商學院管理教授史威瑟（Maurice Schweitzer）指出，人們都想在別人面前顯示自己很厲害，卻往往沒辦法做得很好。這件事引起了他與其他兩位學者的興趣。他們總共進行了十一個研究，比較不同的自誇策略。

他們發現，想要老王賣瓜時，「雙重促銷」（dual promotion）是當中最好的策略。

史威瑟在接受學校報導訪問時指出，所謂的「雙重促銷」指的是，在談到自己的成就時，也感謝其他人，使得自己更加討人喜歡，避免造成反作用。

舉例來說，許多專業運動員在賽後記者會上，不只談到自己的表現，也會談到對手的優點、隊上夥伴的技能，以及教練給予自己的支持。根據他們的研究，這樣做的人，別人會認為他們有能力，因為他們不只能夠清楚陳述自己的成就，也具有專業能力，為同事與對手的表現打分數。

此外，別人也會認為他們擁有自信，因為他們不怕把鎂光燈打在別人身上。最後，別人還會認為他們擁有合作能力，因為他們面對肯定時把大家包含在內。總結來說，這樣做的人會顯得更友善、值得他人信賴，也更有智慧。

史威瑟談到，不管對手如何做，採用「雙重促銷」策略都有益處，它同時適用於合作或者競爭的情境。

三位學者分析了美國眾議員的年度報告內容，比較推銷自己、推銷別人，以及推銷自己與別人（也就是「雙重促銷」）的三種做法。接著，他們進行了問卷調查，結果發現，選民比較可能投票給採用「雙重促銷」策略的政治人物。

史威瑟最後提醒，不在同一個辦公室的上班族應該特別重視「雙重促銷」策略。因為他們少了在同一個辦公室裡面對面的機會，失去了非正式的互動良機，大家可能會感到陌生，卻還是得合作完成工作。因此能增加好感的互動非常重要。

來源：《EMBA 雜誌》447 期

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