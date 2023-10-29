〈台股風向球〉提防國際股連動壓力 靠個股維繫多頭火種

台股加權指數上周在美股科技股利空、通膨陰霾和新台幣偏弱的衝擊下，續跌 306.11 點，周線連 2 跌，合計二周來已跌掉超過 600 點，台股交易員不諱言，國際股偏弱連動的壓力，恐抵銷短期市場對大選行情的期待，未來一周較好狀況是，由題材帶動個股輪動的格局。

外資連續 2 周在集中市場賣超，本周賣超共 726 億元，投信則是連買 13 周，惟量能相對薄弱，本周買超 136 億元。

觀察外資主要賣超在台積電 (2330-TW) 達 151.7 億元，其次為鴻海 (2317-TW) 近 120 億元，元大台灣 50(0050-TW) 逾 36 億元，台達電 (2408-TW)28 億元，聯電 (2303-TW)24 億元，日月光投控 (3711-TW) 和奇鋐 (3017-TW)19 億元。

台股交易員解讀，外資對電子股的偏空操作，對於大盤造成壓力不小，短線主要仍看中東局勢對油價以致通膨、美國升息態度等影響，不確定因素大，本周大盤最好狀況應是橫盤整理，先築起萬六防線。

永豐投顧進一步說明，相較其他國家，台股具備韌性，台積電法說給了市場一劑強心劑，庫存已見改善，且有即將落底跡象，但若國際局勢惡化，難以招架全球股市連鎖下跌趨勢，後續關注伊朗是否加入以巴戰局，恐衝擊石油價格上漲。

永豐投顧也直指，科技股第四季旺季落空，拉貨需求留待 2024 年再來觀察，電子以 IP、記憶體為主要看好產業，傳產可聚焦 AM 汽車零組件、利基型醫材和部分藥品類股。