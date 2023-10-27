水五金廠橋椿Q3獲利超越上半年 前三季EPS 1.02元

橋椿 (2062-TW) 第三季營收規模放大，加上匯率因素有利，帶動毛利率回升，橋椿今 (27) 日公布自結財報，第三季稅後純益 1.43 億元，超越上半年總和，單季每股純益 0.72 元，前三季稅後純益 2.03 億元，每股純益 1.02 元。

橋椿第三季營收 20.25 億元，毛利率 13.41%，季增 1.38 個百分點，年減 3.23 個百分點；稅後純益 1.43 億元，超越上半年總和，季增 43.09%，年減 38.55%，單季每股純益 0.72 元，

橋椿前三季營收 54.43 億元，毛利率爲 11.37%，年減 5.41 個百分點；稅後純益 2.03 億元，年減 71.37%，每股純益 1.02 元。

橋椿主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，鋅製品占營收比重達 70%，橋椿自 1990 年代即投入鋅產品的研發與製造，且專精鋅製程，產品，良率穩定、生產週期快速，橋椿與全球知名衛浴品牌，在鋅製品解決方案上有緊密合作關係。

橋椿目前訂下的目標是搶占全球水五金零組件市場 10% 市占率。橋椿估計，目前全球廚房衛浴產業裝飾設備零組件市場規模約 45 億美元，橋椿目前全球市占約 4%，以橋椿設立的目標來看，等於要取得近 140 億元市場。