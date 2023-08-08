〈聯詠法說〉IT需求修正 Q2營收季減4-7%

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (8) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，第三季受整體經濟環境影響，加上 IT 需求在上季提前備貨，整體營收估較上季略減，約 281-291 億元，季減 4-7%。

聯詠預期，以 1 美元兌新台幣 31 元為假設，第三季營收約 281-291 億元，季減 4-7%，年增 44-49%，毛利率 38-40%，營益率 21.5-23.5%，兩者高標皆低於上季表現；王守仁補充，第三季受產品銷售組合改變，加上部分產品調整售價，毛利率略低於上季。

細分三大產品線，王守仁表示，中小尺寸驅動 IC 將持續成長，大尺寸驅動 IC 與 SOC 需求則呈現季減，其中，中小尺寸驅動 IC 主要受惠客戶備貨第四季需求，包括 OLED DDI、VR DDI 與車用 TDDI 需求都較上季成長，手機 TDDI 則持續衰退。

大尺寸驅動 IC 方面，由於高階電競筆電、PC 顯示器需求提前在第二季拉貨，第三季需求出現些微調整；SOC 產品線儘管電視 SOC 呈現季增，不過，在整體 IT 修正下，大尺寸 TCON 也有下滑跡象。

針對第四季走勢，王守仁坦言，儘管客戶庫存已逐漸恢復健康狀態，但因大環境能見度有限，現階段多以急單因應，最終還是要觀察終端銷售狀況，會密切關注第四季展望。

截至第二季為止，聯詠庫存平均銷貨天數降至 80 天，與第一季的 92 天相比持續下降，並看好第三季銷貨天數會進一步下滑。

聯詠 7 月營收 96.75 億元，月減 4.33%，年增 40.92%，累計前 7 月營收 640.2 億元，年減 14.46%。