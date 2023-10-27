【量大強漲股整理】迎接11月掌握三個選股大方向，挖掘潛力股?

美國科技巨頭領科技股走跌，美股主 4 指全收黑，台股在昨日破低後，今日出現反彈格局，不僅全天維持在紅盤，開高震盪走高，尾盤守穩在 16100 點大關之上，收漲 60 點，收在 16134 點，成交量來到 2112 億元；今日收量縮紅 K 棒，台股雖然近期受外資連續賣出回檔，但內資法人持續偏多，投信連七買，除此之外政策護盤，八大公股銀行昨日大舉加碼買超 81.13 億元，是今年來單日最大買超，累計連十日買超達 284 億元，寫史上連買紀錄第六高；政策護盤加碼台積電及權值股，加上金管會主委「黃天牧」，出來信心喊話「萬六有撐」，台股基本面好，殖利率佳，讓指數撐在萬六， 行情不悲觀看待，但因為國際股市持續受利空影響下，台股高機率會走震盪格局，但在美股企業財報及展望亮眼之下，將有利台股供應鏈表現；台股 Q3 財報將接連出爐，(2330-TW) 台積電第四季展望也偏向樂觀，搭上四年一次的選舉行情下，過去十年美股十一月科技指數幾乎月線都收紅，台股有政府基金及投信加持，業績股仍有拉抬機會，台股有機會走出先蹲後跳格局。

個股部分，(2330-TW)台積電 38%，收在 533 元，(3711-TW)日月光投控搭上矽光子的題材，獲得投信連 9 挺，上漲 + 1.34%，收在 113.5 元；鴻海 (2317-TW，下跌 0.3%、收在 98.2 元，聯發科 (2454-TW) 在法說會前，呈現回檔，下跌 1.96%，生醫股今日表現相對亮眼，(4162-TW) 智擎、、(6472-TW)保瑞、(6451-TW)泰福 - KY、(1760-TW)寶齡富錦，強噴漲停板，AI 股也出現反彈格局，

(6669-TW) 緯穎，有不錯表現，漲幅逾 3%，投信連六日買超，

(3231-TW) 緯創，上漲 1.18%，三大法人連五日同步買超，吸引買盤進駐，網通 (3704-TW) 合勤控，上漲 + 1.88%，投信買超千張，(3491-TW) 昇達科，上漲 0.3%，投信連六買，低檔剛剛轉強向上，(6285- TW) 啟碁，下跌 0.39%，投信連 14 買，有機會整理後在上，光通訊股，(4908-TW) 前鼎，小回 3.83%，(4979-TW) 華星光 2.3%，股持續呈現輪動的現象，目前選股將重於選市。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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