美AI晶片禁令提前生效、聯發科法說、景氣燈號變燈 本周大事回顧

美國 AI 晶片新禁令提前至周一 (23 日) 生效，限制 AI 晶片銷往中國，輝達預估營收暫不受影響。聯發科本周召開法說會，受惠天璣 9300 出貨旺，估將推升第四季營收。高通本周在開發者大會推出新處理器，與英特爾、AMD 直球對決。以下為本周大事回顧：

輝達：美國晶片出口新規生效 估營收不受影響

晶片設計公司輝達周二 (24 日) 表示，美國新的出口限制於周一 (23 日) 生效，該限制將阻止其先進人工智慧 (AI) 晶片銷往中國。不過輝達 (NVDA-US) 預估新限制不會對其營收產生短期影響，但並未說明美國政府為何縮短新禁令生效時間。

據了解，新的限制禁止輝達出口改良版 AI 晶片 A800 和 H800，上述兩款晶片是輝達為符合先前的出口規定而替中國市場研發的。另外該公司其他 3 款晶片：A100、H100、L40S 也受到新限制影響。

〈聯發科法說〉天璣 9300 出貨旺 Q4 營收季增 9-15% 轉為年成長

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周五 (27 日) 召開法說會，展望第四季，副董暨執行長蔡力行表示，受惠新一代旗艦晶片天璣 9300 開始出貨，帶動手機業務營收強勁成長，抵銷智慧裝置平台季節性下滑，第四季營收將季增 9-15%，達 1200 億元以上，為五季來來新高，單季也轉為年成長。

終結連十藍 9 月景氣燈號轉黃藍燈

國發會周五 (27 日) 公布 9 月景氣對策信號綜合判斷分數為 17 分，較上月增加 2 分，終結連續 10 個月的藍燈，轉為黃藍燈。國發會表示，主要受惠 AI 商機及科技新品備貨需求挹注，同時指標持續上升顯示國內景氣逐漸改善。

〈聯電法說〉Q4 晶圓出貨估季減 5% 毛利率力守 3 成

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 周三 (25 日) 召開法說，聯電表示，第四季產能利用率將下滑至 61-63%，毛利率也將衰退，法人估營收將季減約 5%；展望明年，聯電正向看待，預期產能利用率與晶圓出貨量將成長。

AI PC 話題延燒！高通推 X Elite 正面對抗英特爾、AMD

高通 (QCOM-US) 正戮力打造 AI 功能 PC 使用的晶片，周二 (24 日) 在開發者大會上推出新處理器「 Snapdragon X Elite」，正面對抗勁敵英特爾 (INTC-US) 和超微半導體 (AMD-US)。

〈日月光法說〉Q3 毛利率回升 EPS 2.04 元 前三季賺逾半股本

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 周四 (26 日) 召開法說會，並公布第三季財報，受惠封測、電子代工服務 (EMS) 雙雙成長，加上封測毛利率回升，稅後純益達 87.76 億元，季增 13%，年減 50%，每股稅後純益 2.04 元，累計前三季達 5.05 元。