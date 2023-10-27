〈TSIA年會〉向政府提四建言 首要為加速開拓新能源

台灣半導體產業協會 (TSIA) 今(27)日舉辦年會，理事長侯永清表示，依會員廠商建議提出對政府的四大建言，首要為加速開拓新能源，其他包括產創條例申請門檻減半、加大鼓勵學生讀工科、與產業合作訂定核心關鍵技術等。

首先，能源方面，侯永清說，能源穩定性對半導體產業發展至關重要，乾淨能源供給量與半導體產業需求有落差，廠商要買新能源有挑戰，希望政府更積極開拓新能源，半導體廠也了解乾淨能源成本會比較高，但希望能控制在能承受範圍內。

租稅方面，侯永清指出，產業研發補助申請門檻過高，希望能降低一半，讓中小型企業更積極研發，提升國際競爭力。

研發支出補助上，侯永清認為，台灣研發支出抵減率相對美國、韓國偏低，希望能由目前的 20% 提升至 40-50%，以提升廠商研發競爭力及全球競爭力。

人才培育方面，侯永清表示，政府在全台六所大學成立半導體學院，但受限少子化，及有部分人才被吸引到軟體產業，希望政府能加大鼓勵學生就讀工科相關科系，同時將台灣打造成海內外半導體人才就業、定居的地方。

國家關鍵核心零組件技術方面，侯永清說，感謝國家願意保護半導體產業技術，希望政府在定義關鍵技術時，能與產業密切合作什麼技術會被定義成關鍵技術，讓企業在國際上競爭有較好依據。