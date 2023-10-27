〈焦點股〉低階生技股業績支撐 保瑞、醫揚強勢亮燈

台股近期震盪加劇，低基期的生技股今 (27) 日強勢躍上盤面焦點，尤其有業績支撐的保瑞 (6472-TW)、醫揚 (6569-TW)、智擎 (4162-TW)、佰研 (3205-TW) 等同步攻上漲停；美時 (1795-TW)、藥華藥 (6446-TW)、雙美 (4728-TW) 也飆漲逾半根停板。

保瑞今年 8 月上修全年展望，不含新併購案貢獻，營收年增幅將從 20-30% 提高至 30-35%、將突破 140 億元；而在製造效益提升下，全年毛利率也調高至 40-50%。

不過，後續旗下安成藥再拿下美國公司 Almatica Pharma 共 6 個品牌產品，包含精神病學、疼痛管理、抗感染和心血管等相關疾病用藥等。市場看好，保瑞營收有望達到上修後的頂標。

醫揚第四季接單回溫，對於下半年營運樂觀，加上缺料緩解、產品組合優化，法人看好，今年營收有望再創高，全年毛利率持穩 36-37% 的高檔水準。

醫揚看好，歐美客戶對於人醫與動醫檢測需求有增加的趨勢，加上智慧醫療需求提升，客戶期望其檢測產品除了可以出貨至實驗室外，也能擴展至一般檢測診所。

美時在血癌用藥拓展日本市場，加上戒毒癮藥風險降低、亞洲市場銷售優於預期，今年營收年增幅將從年初預估的 7-10% 調升至 13-15%，在不考慮研發支出等變動影響下，單季營業費用維持 10 億元、利息費用 1.3 億元，全年稅率估 21%。