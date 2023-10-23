持續降價促銷 但特斯拉獲利率仍低於預期

特斯拉 (TSLA-US) 股價最近一周下跌近 10%，和美股大盤及科技指數走勢相反。

雖然降價促銷，今年第 3 季特斯拉的 185 億美元汽車銷售收入仍低於市場預期，成長速度也放慢至 4.4%。整車毛利率滑落至 15.74%，是 2017 年第 3 季以來最低。有限的產品組合很難繼續支撐其高速成長。

管理階層將業績不佳的部分原因歸咎於 8 月德州和上海廠的產線調整，以生產改款 Model 3。但對設定今年交車 180 萬輛目標的馬斯克來說，壓力倍增。前 3 季特斯拉累計交車約 132.4 萬輛，意味著第 4 季要交車 47.6 萬輛新車才能達到目標。

被多次寄予厚望的純電動皮卡 Cybertruck 已有 200 萬輛訂單，但沒能帶進分毫收入。因為它比最初的交車期晚了近 2 年，最快也要下個月才能正式交車。

這台新車搭載了特斯拉最新的硬體技術和系統性降本方案，但也正是這些新技術把特斯拉拖進新的產能危機。4680 電池的產能短缺至少會持續到明年第 3 季，根據特斯拉數據估算，過去 4 個月 Cybertruck 的 4680 電池組生產速度僅能滿足每周 1200 輛的產能。

雖然沒有更快推出更多新車型，特斯拉仍在一些消費者無法直接看到的地方持續投入、優化。例如改造製造流程和、重新設計產線、研發新的電池方案，還有讓特斯拉更有效率地訓練自動駕駛演算法的 Dojo 超算和可能取代工人去生產汽車的 Optimus 機器人。

馬斯克雖一再強調消費者不買特斯拉的唯一原因是特斯拉太貴，但降價推動成長的效果在漸弱，降價的空間也在壓縮。今年第 2 季特斯拉汽車業務毛利率已低於比亞迪和理想汽車。第 3 季汽車均價下降 1500 美元的同時，單車成本只下降 800 美元。