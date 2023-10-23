富士康遭查稅 鴻海遭三大法人聯手倒貨逾4.1萬張

台股面臨 16200 點關卡保衛戰，三大法人從股市提款 185.65 億元走人，其中富士康遭中國查稅，連累鴻海被內外資倒貨逾 4.1 萬張，賣壓沉重，也讓鴻海股價陷入百元保衛戰。

外資今 (23) 日賣超台股 136.74 億元、自營商也從台股提款 52.2 億元，僅投信逆勢買超台股 3.29 億元。

外資賣超個股主要鎖定 ETF、鴻海及金控股，其中鴻海 (2317-TW) 遭外資調節 38795 張，復華台灣科技優息則遭外資賣超 41837 張、復華富時不動產也遭外資調節 19318 張、國泰永續高股息遭外資調節 12601 張、富邦金 (2881-TW) 遭外資調節 11213 張。

買超則鎖定電子股敲進，聯電 (2303-TW) 獲外資買超 6749 張、光寶科 (2301-TW) 獲外資加碼 5443 張、中石化 (1314-TW) 獲外資加碼 5126 張、華康 (8110-TW) 獲外資加碼 5090 張、緯創 (3231-TW) 則獲外資加碼 5081 張。

自營商買賣都鎖定 ETF 調節，賣超前五大分別為：復華台灣科技優息 (65337 張)、復華富時不動產 (34644 張)、群益台灣精選高息 (30865 張)、國泰永續高股息 (25843 張)、元大高股息 (18281 張)。

買超前五大則有：元大台灣 50 反 1 獲買超 35937 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 5878 張、元大 S&P 原油反 1 獲買超 4936 張、富邦 NASDAQ 反 1 獲買超 2894 張、富邦台灣加權反 1 獲買超 2901 張。

投信賣超前五大個股中，光寶科遭調節 2919 張、廣達 (2382-TW) 遭調節 1916 張、華航 (2610-TW) 遭賣超 1827 張、神基 (3005-TW) 遭賣超 1242 張、大同 (2371-TW) 遭調節 1115 張。

買超前五大中，台新金 (2887-TW) 獲加碼 2938 張、富邦金獲加碼 2375 張、國泰金 (2882-TW) 獲加碼 2001 張、京元電子 (2449-TW) 獲買超 1489 張、佳世達 (1352-TW)1347 張。