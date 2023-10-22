本週操盤筆記：美股科技巨頭財報、歐洲央行利率決議

華爾街本週企業財報持續，最受關注的無疑是微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta(META-US) 等科技巨頭與重量級企業，都將發布季度財報。經濟數據聚焦美國第二季 GDP 初估值及個人消費支出 (PCE) 價格指數。在美國以外，歐洲央行將公布利率決策。

華盛頓特區將繼續成為人們關注的焦點，因為眾議院共和黨人繼續努力選舉新的眾議院議長。

本週操盤筆記 (1022-1029)

1. 美國龍頭科技股財報

主要科技股財報聚焦四大巨頭：微軟、亞馬遜、Alphabet 與 Meta。

微軟股價在 7 月創下新高，當時公司公布的財報特別強勁，其中營收年增 8%，達到 562 億美元，創下單季新紀錄。相較之下，由於對 Azure 營收成長的擔憂，微軟股價自高峰下落。人們還關注收購動視暴雪後，高層對此的說法。

亞馬遜市場預期的新一季營收為 1415 億美元，年增 11%。 EPS 預期為 0.85 美元。投資者將關注線上商店和 AWS 的收入成長。

Alphabet 市場預期的新一季營收為 755 億美元，其中 YouTube 營收將增至 77 億美元，Google 搜尋收入將增至 432 億美元。 預計 EPS 為 1.44 美元。

Meta 市場預計的新一季營收 335 億美元，年增 21%。 年度總支出將在 880 億美元至 910 億美元之間。 EPS 預估為 3.73 美元，年增 128%。

2. 歐洲央行利率決議

根據 9 月最後一次會議後的談話，預計歐洲央行下週將維持利率不變。許多交易員面臨的問題是，央行是否真的已經完成，或者是否會被誘惑再次升息。最近債券殖利率的變動表明，投資者更多地接受更長時間殖利率走高的想法。考慮到明年經濟衰退的風險，PMI 初值也將引起人們的興趣。

3. 美國第三季 GDP 初值

在聯準會主席鮑爾暗示聯邦公開市場委員會將在下一次政策會議上維持利率不變，華爾街將著眼於在第四季度經濟降溫之前，美國經濟成長如何表現。 預計第三季度 GDP 的提前讀數將從 2.1% 上升至 4.3%。投資者還希望看看 9 月份的收入和支出數據，是否顯示消費者仍然處於良好狀態。