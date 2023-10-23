終端需求還沒回來 我9月工業生產指數89.6 連16黑

終端需求積弱不振，根據經濟部統計處今 (23) 日公布台灣 9 月工業生產指數 89.60，已是連續第 16 個月負成長，持續陷入最長衰退周期，但年減幅 6.72% 已有所收斂；統計前 9 月年減幅 15.48%。

根據經濟部統計，9 月工業生產指數 89.6、月減 1.65%，其中製造業減少 1.65%；統計今年第 3 季工業生產指數 88.63、季增 8.55%；其中製造業增加 8.43%，與去年同期相比工業生產減少 11.6%，其中製造業減少 11.37%。

以產業別來看，電子零組件、積體電路仍持續衰退，電子零組件生產指數 89.43、年減 9.38%；積體電路生產指數 95.83、年減 9.41%。主要是終端需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守導致晶圓代工、IC 載板生產下滑。

相較於電子零組件、積體電路衰退，面板則一枝獨秀，面板業 9 月生產指數 57.14，連續 2 個月正成長，亦較去年同期增加 16.9%，且增幅有擴大趨勢。

至於電腦電子光學製品則在 AI 熱潮加持下，9 月生產指數 123.05、年增率 3.93%，也是連續 3 個月正成長。

展望後市，經濟部表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續 拓展，加上國際品牌消費性電子新品陸續上市，以及歐美年終旺季備 貨需求挹注，可望維繫我國製造業生產動能。

但要注意的是，全球經濟受通膨反覆升溫及貨幣緊縮的滯後效應影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險加劇，恐拖累全球經濟復甦步伐，進而影響我製造業成長力道。