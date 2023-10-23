矽統Q3本業虧損收斂 前三季EPS 0.91元

聯電 (2303-TW) 旗下 IC 設計業者矽統 (2363-TW) 今 (23) 日公布第三季財報，本業虧損 0.99 億元，較上季的 1.46 億元收斂，每股稅後虧損 0.12 元，前三季受惠業外股利挹注維持獲利，稅後純益 6.84 億元，每股稅後純益 0.91 元。

矽統第三季營收 0.81 億元，創下近十年來新高，季增 116.07%，年減 131.43%，毛利率 38.27%，季增 8.07 個百分點，較去年同期轉正，營益率 - 22.22%，虧損較上季與去年同期收斂，稅後虧損 0.9 億元，較上季轉虧，較去年同期收斂，每股稅後虧損 0.12 元。

矽統前三季營收 1.52 億元，年增 10.33%，毛利率 27.06%，年增 20.14 個百分點，營益率 - 156.21%，虧損比率明顯收斂，稅後純益 6.84 億元，年增 16.25%，每股稅後純益 0.91 元。

矽統自 8 月初公告聯電董事長洪嘉聰接任公司董事長後，經歷幾周體質調整，9 月營收大幅跳升，高達 0.54 億元，月增 175.98%，年增 503.62%，改寫十年來單月新高，隨著市場對矽統期待增加，股價也自公布當天 21.3 元上漲至今日的 54 元，漲幅高達 154%。