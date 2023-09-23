需求弱+調庫存 台灣8月工業生產、製造業指數雙創連15黑 全年恐難轉正

終端需求續弱、產業調整庫存壓力未解，台灣 8 月工業生產指數為 91.38、年減 10.53%、製造業指數為 90.74、年減 10.70%，兩者皆為連續 15 個月負成長，雙陷史上最長衰退紀錄。經濟部統計處副處長黃偉傑說，在升息、通膨等干擾因素未解除前，預估今年全年負成長機率大。

經濟部統計處今 (23) 日公布工業生產、製造業指數，受到終端需求疲弱，庫存調整等壓力衝擊，壓抑電子零組件生產動能，拖累工業及製造業生產指數同步衰退。

統計指出，8 月工業生產指數 91.38，較 7 月增加 7.28%，其中製造業增加 7.86%；經季節調整後，工業生產增加 3.20%，製造業增加 3.33%。

與去年同期相比，工業生產減少 10.53%，其中製造業減少 10.70%，礦業及土石採取業減少 14.53%，電力及燃氣供應業減少 4.92%，用水供應業減少 2.87%。累計前 8 月工業生產年減 16.49%，其中製造業減少 17.10%。

在製造業生產指數部分，電子零組件、積體電路指數分別為 88.55 及 92.20，分別年減 16.78%、20.24%，兩者皆為連續 12 個月負成長。

不過，面板及其組件指數 60.72、年增 11.15%，終結連續 16 個月負成長；電腦電子光學製品業指數 122.99、年增 2.83%，為連續 2 個月正成長。

黃偉傑指出，積體電路需求仍無明顯復甦跡象，加上全球手機銷量下修，對電子零組件來說，挹注力道不大，研判積體電路全年將呈現負成長；至於電腦電子光學製品，則受惠於 AI 挹注，可望帶動伺服器、網通產品需求。

此外，傳產貨類部分，基本金屬指數為 77.94、年增 0.78%，終結連續 20 個月負成長轉正；汽車及其零件指數 100.25、年增 1.3%，結束連續 2 個月負成長。