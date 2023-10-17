中華電董座：淨零成未來顯學 兩大策略助產業減碳

中華電 (2412-TW) 董事長郭水義今 (17) 日表示，淨零會是未來的顯學，中華電身為通訊服務主要供應夥伴，透過兩大策略協助產業減碳，包含減少「碳足跡」與提升「碳手印」，同時把工程車、公務車汰換成電動車。

郭水義今日出席「2023 ESG 賦能新願景」高峰論壇，分享產業趨勢與中華電減碳成果。他表示，全球去碳缺口越來越大，2022 年全球碳密集度年減 2.5%，如果要達到 1.5°C 目標，每年碳密集度需要減少 17.2%，是不小的挑戰。

他認為，淨零會是未來的顯學，而科學減碳也不是大企業的專利，2022 年有 4230 家企業提出減碳承諾，而許多中小企業也有相對應的解決方案，顯示企業必須加速淨零轉型。

郭水義說，範疇三 (其他間接排放) 碳排放平均佔整體 86.8%，因此淨零目標達成需要攜手供應商夥伴進行，而中華電身為千行百業通訊服務主要供應夥伴，以兩大策略協助產業減碳。

另外，中華電加速將工程車、公務車電動化，其中公務車方面，今年主管座車租購 22 輛，累計 37 輛；工程車總輛約 6000 輛，今年採購 90 輛、2024-2027 年分批汰換為電動車與油電車，預計 2028 年全數採購電動車。

其一為減少「碳足跡」降低客戶範疇三排放、其二為提升「碳手印」協助客戶範疇一、二的減少。另外，中華電去年供應商大會，共有 30 家供應商共襄盛舉，希望今年可以再增加。

中華電具體減碳作為共有六項，包括耗能設備汰換、機房節能減碳、智慧節能、明年上半年關閉 3G 網路升級到 VoLTE 通話、中華電實施 5G C-RAN 機房、共用空調節約能源以及透過 IOWN 全光化傳輸網路降低能耗。