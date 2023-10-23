00929月月配明日除息、練續四個月配0.11元，年化殖利率約7%!

00929 因月月配息，今年 6/9 上市以來話題不斷，明日 10/24 將進行第四次除息，如下圖 00929 配息同樣每單位配發 0.11 元，若以 17.21 元股價計算，單次現金殖利率約 0.64％、年化殖利率約 7.67%，有興趣的投資人可把握下個月配息機會。

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除息日 每單位配息金額 (元) 年化配息率 (註) 配息發放日期 2023/10/24 0.11 7.67% 2023/11/17 2023/09/19 11 7.29% 2023/10/18 2023/8/17 0.11 8.05% 2023/9/12 2023/7/19 0.11 7.95% 2023/8/14

註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100％」。年化配息率為估算值。

00929 所追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」，原則上 00929 是一檔百分之百投資電子科技股的高股息 ETF，選股標準除了篩選出高股息股票外，還考量股票基本面篩選指標，包括股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度、本益比等，故可同時兼顧股息及股價成長性，實際上 00929 從 6/9 掛牌上市截至 8/11 為止，不但淨值上漲 8.42% 優於台股大盤的下跌 0.79%，就算是在波段回檔期間也表現相對抗跌。

「特選臺灣科技優息指數」總計 40 檔成分股，每年 6 月調整一次，從目前的前十大成份股來看，6 月間調整成分股的重點便是剔除「沖天炮」及「估值過高」等兩大類股票，新增成分股則納入 IC 設計龍頭、工業電腦、產業前景暢旺的個股。

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