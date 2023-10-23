蘋果CEO：95%以上產品仍是中國製造

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 近日接受媒體採訪時表示，蘋果目前為止仍有超過 95% 的產品仍在中國製造組裝，並在過去 30 年推動了中國供應鏈的蓬勃發展。

庫克在採訪中表示，蘋果希望與供應鏈企業實現「雙贏」合作，不僅限於產品製造和業務相關的合作，還包括環境保護、企業社會責任和教育等。

中國工業和信息化部部長金壯龍日前在北京會見庫克時表示，樂見蘋果繼續紮根中國、投資中國，進一步提高對華合作層次和水準，積極參與中國新型工業化進程，實現互利共贏。

庫克表示，蘋果公司願意積極參與中國經濟高質量發展，在華持續推進綠色製造、智能製造，不斷豐富開發者生態，支持產業鏈供應鏈夥伴共同成長。

今年秋季，蘋果剛發表了首款實現碳中和的產品 Apple Watch S9。庫克表示，就蘋果在 2030 年實現整體碳中和目標而言，團隊正在透過用電、材料和交通運輸三個面向付諸行動。

在此之前，蘋果也宣布將向中國鄉村發展基金會捐款 2500 萬元人民幣，進一步增加對中國幫扶農人、賦能學生，振興社區的支持。

蘋果自 2011 年庫克上任以來，就努力加大與中國業界合作，個人也多次造訪中國供應商工廠，今年已經兩度前往中國。

但在美中科技戰的壓力下，也為確保供應鏈受衝擊面降低，蘋果近年來在供應鏈布局尋求更加多元，特別側重印度、越南等地，並且讓最重要的產品 iPhone 加大在印度組裝、生產。