〈台股盤前〉利空壓力短線難解 指數仍將區間狹幅震盪

受到以巴衝突、美債殖利率飆高拖累股市，台股上周大跌 341.85 點，周線收黑、終結連 3 紅，法人認為，國際利空壓力短線難解，美股週五表現續弱，指數仍將在區間狹幅震盪。

回顧台股上周五 (20 日) 表現，加權指數終場小跌 12.01 點或 0.07%、收在 16440.72 點，成交值 2772.29 億元；三大法人合計周賣超 492 億元。

美股四大指數再重挫，道瓊下跌 286.89 點或 - 0.86%；標普跌幅超過 1%；那指收跌逾 200 點；費半下跌 51.63 點或 - 1.53%。

市場消息方面，市場傳，聯發科預定明年問世的新 5G 旗艦晶片「天璣 9400」提前一至兩個月量產，OPPO、vivo、小米等品牌大廠都將採用，有望推升明年出貨動能有望明顯優於今年。

全球積層陶瓷電容 (MLCC) 龍頭日商村田認為，需求已開始觸底反彈。隨著市況轉強，國巨、華新科等台灣被動元件廠可望同步谷底翻揚，法人更樂觀預期國巨明年將再度展現猛虎出閘態勢，年度營收改寫新猷在望。

台灣光罩總經理陳立惇表示，營收規模達 10 億美元是一家公司很重要的轉捩點，台灣光罩營收將持續成長，以挑戰 10 億美元為目標。