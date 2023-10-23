市場需求趨健康 晶技Q3毛利率近35%爲今年新高

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (2023) 年下半年營收展現高度爆發力，在出貨產品結構改善及產能利用率提升下，第三季營收寫今年新高，自結單季毛利率 34.99%，同寫今年新高，晶技對第四季營運也不看淡。

晶技 9 月出貨在汽車及手機應用大增之下，單月營收躍升到 11.12 億元，創下 12 個月來單月營收新高，晶技自結 9 月毛利率達 35.02%，稅前盈餘達 2.83 億元，累計 1-9 月毛利率爲 34.53%，稅前盈餘 15.8 億元，每股稅前盈餘 5.1 元。

晶技 2023 年第三季的毛利率 34.99%，優於第一季的 34.52% 及第二季的 34.41%，第四季可望進一步提升。

晶技 9 月營收結構中，以汽車及手機應用的出貨量較高。主要是美系及中系手機的客戶拉貨量增加。晶技對下半年營運成長正面看待，預估上下半年營收占比為 44%、56%，依此推估全年營收將達 107 億元，也爲連續 4 年營收站穩百億元。

晶技目前車用營收占比約 15-16%，已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率；晶技寧波車用專用產品生產將於明年 2024 年第二季正式投產，隨著產能擴充到位，加上客戶增加，晶技明年汽車應用營收占比目標達 20%。