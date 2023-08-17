〈焦點股〉石英元件廠產能利用率提升中 晶技領軍類股走高

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (2023) 年下半年營收展現高度爆發力，目前廠區稼動率已從上半年的 60-70% 回升到 85%，同時，希華 (2484-TW) 也回到 90%，晶技今 (17) 日股價勁揚 5%，成為石英元件類股的抗跌領頭羊。

晶技昨日召開法說會，董事長林萬興表示，下半年獲車用、網通需求帶動，下半年營收將較上半年明顯成長樂觀，今天早盤股價上漲 5%，最高達 95 元

晶技 2023 年上半年財報稅後純益 7.07 億元，年減 53.16%，每股純益 2.28 元，晶技自結 2023 年 7 月稅前盈餘 2 億元，爲今年新高，前 7 月累計稅前盈餘 10.5 億元，年減 51.2%，每股稅前盈餘 3.39 元。

同時，希華的產能利用率也在走高，希華目前的產能利用率已回升到 90%，而在台中廠的產能利用率並且達 92%，對於第三季的營運並不悲觀。今天股價上揚 0.6%。

台嘉碩 (3221-TW) 的 B/B 值 (訂貨與出貨比) 已經連兩個月大於 1，對於 2023 年下半年景氣預期審慎樂觀，可望較上半年略佳。

台嘉碩估計，2023 年上半年和下半年業績比重約 48% 比 52%，客戶有機會在第三季底至第四季初開始回補，如回補順利，上半年和下半年業績比重可望達成 45% 比 55% 的比重。

台喜碩今天早盤股價也上漲 0.79%。