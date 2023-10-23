〈以巴衝突〉拜登與英法德義加五國領袖通話 討論以巴戰爭

在以色列擴大攻擊加薩走廊之際，白宮周日（22 日）表示，美國總統拜登與英國、法國、德國、義大利及加拿大領袖通話，討論以巴戰爭。

據《法新社》報道，白宮表示，拜登與上述領導人重申了對以色列及其自衛權的支持，並呼籲遵守國際人道法，比如保護平民等。

白宮說，各國領袖討論了陷入以巴戰爭的本國公民，「特別是想離開加薩的公民」。

另據《彭博》報導，拜登當天稍早也與以色列總理尼坦雅胡通話，雙方宣示將繼續向加薩巴勒斯坦民眾提供關鍵援助。他們也討論確保哈瑪斯扣押人質獲釋的問題。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）發言人 Tommaso Della Longa 表示，到目前為止，進入加薩的援助可謂「滄海一粟」。 他並說，問題不光食物供應迅速減少，還在於民眾害怕在戰火中外出尋找食物。

以巴戰爭在周日進入第三周，截至當天，這場戰爭已造成雙方超過 6,000 人死亡，包括 1,700 多名兒童和近 1,000 名婦女。

目前以色列仍在持續空襲加薩地帶，並繼續為地面軍事行動做準備。哈瑪斯也不斷向以色列發射火箭彈。

由埃及發起的開羅和平峰會上周六登場，共計 30 多個國家元首、政府首腦、特使以及聯合國等國際組織代表參會。由於以色列和美國缺席，各方未能發表聯合聲明。