台股周線收黑 留意2大不確定性干擾盤勢

美債殖利率飆高拖累股市，台股周線收黑，投信法人指出，須留意以哈衝突是否推升油價、以及美債殖利率飆高等近期不確定因子，對短線市場的影響。

台股 20 日收在 16440.72 點，單周大跌 341.85 點，跌幅 2.04%，平均日均量 2833.14 億元；以籌碼面來看，外資從台股提款 492.46 億元、自營商減碼 206.78 億元，僅投信加碼 40.54 億元，但三大法人合計仍賣超 658.70 億元。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，晶圓龍頭大廠公布財報及財測優於預期，並扭轉上季相對保守的態度；財測方面，長期毛利率仍可望維持在 53% 水準；此外，第 3 季存貨週轉天數已由 91.8 天下降至 89.3 天，第 4 季庫存將來到更健康的水位，也預告半導體底部已過。

廖炳焜認為，龍頭大廠釋出正向風向球，加上美國第 4 季財報有望翻正，2024、2025 年盈餘成長將加速至雙位數，以及手機、PC、消費性電子年底有望出現庫存回補，配合大選前的市場作多心態，至年底前整體台股走勢處於有利態勢，可留意企業財報毛利是否上升、年底備貨狀況等，不過仍須留意以巴衝突壓力推升油價、美債殖利率飄高等近期不確定因子對市場的短線影響。

安聯投信台股團隊表示，iPhone15 整體銷售表現尚佳，帶動台灣手機供應鏈對於第 4 季營運展望轉趨樂觀，加上重要法說就財報與展望上均釋出佳音，有助支撐半導體族群第四季表現。

安聯投信台股團隊表示，基本面大方向沒什麼改變；當初覺得第四季半導體有機會，主要是半導體庫存去化、加上 Smart phone 看起來有急單，PC 部分也有好轉，確實有助穩定整體氣氛。

安聯投信台股團隊提醒，AI 族群因為籌碼較亂，預期 AI 供應鏈第 3 季季報恐差強人意，短期在缺乏財報利多支撐且先前估值較高的情況下，較易面臨獲利了結壓力，部分資金有機會從 AI 轉到基期較低且具較高殖利率的半導體族群。