〈以巴衝突〉一文掌握！加薩走廊有哪幾個口岸？

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在 10 月 7 日襲擊以色列，以色列因而封鎖加薩走廊，發動大規模空襲。拉法口岸（rafah）是加薩的主要出入境關卡，隨著加薩情勢惡化，拉法口岸已成為國際援助工作的焦點。

據《環球時報》報導，加薩地帶主要有三個口岸，分別是位於加薩和埃及邊境的拉法口岸，以及位於加薩北部和以色列邊境的埃雷茲口岸（Erez）、加沙南部和以色列邊境的凱雷姆 · 沙洛姆口岸（Kerem Shalom）。

埃雷茲口岸用於人員通行，允許官員、記者及重病患通過。凱雷姆 · 沙洛姆口岸則用於貨物通行，是加薩地帶燃料和貨物的主要入境點。兩個口岸都被以色列嚴格限制，且以巴戰爭爆發後，這兩個口岸已被關閉。

拉法口岸是加薩最南端的出口，位於埃及西奈半島北部。該口岸允許人員和貨物通行，每周開放五天，是唯一不受以色列直接控制的過境點。

不論是巴勒斯坦人還是外國人，從拉法口岸離開加薩，均須持有哈瑪斯的出境許可證和埃及的入境許可證。申請者向哈瑪斯提交申請後，會收到離境日期簡訊通知。

私家車輛不允許通行，離境者須乘坐巴士從加薩一側來到埃及一薩，在那裡等待埃及當局接收和處理申請。整個程序加上等待時間，可能長達數月。

埃及有時會關閉口岸，以因應安全情況。聯合國的數據顯示，2022 年拉法口岸開放 245 天，關閉 120 天，約 13.3 萬人次進入加薩地帶，14.4 萬人次離境。

該口岸既是人員流動的重要通道，也是重要的物流管道。2022 年 10 月的數據顯示，當月通過拉法口岸進入加沙地帶的貨物佔總貨物量的 49%。

