鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為100元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.62元，其中最高估值2.65元，最低估值1.25元，預估目標價為100元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 2.65 5.9 6.86
最低值 1.25 3.67 5.39
平均值 1.77 4.84 6.04
中位數 1.62 5 5.8

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 25,904,000 31,933,000 33,542,000
最低值 23,627,000 26,189,000 29,899,000
平均值 25,058,890 28,901,010 31,861,080
中位數 25,239,500 28,882,520 31,625,410

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.94 9 8.19 8.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,129,710 32,524,688 25,421,687 23,791,315

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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