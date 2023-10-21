鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至16.48元，預估目標價為580元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.38元上修至16.48元，其中最高估值17.81元，最低估值15.64元，預估目標價為580元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 17.81 26.53 29.42
最低值 15.64 17.53 21.33
平均值 16.59 20.99 25.73
中位數 16.48 20.95 26.08

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 86,745,560 119,014,000 130,117,210
最低值 82,384,000 91,987,000 106,102,000
平均值 84,712,170 101,480,740 119,280,120
中位數 84,717,500 100,213,830 120,450,630

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.64 8.44 9.07 8.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		 77,205,223 59,598,681 54,462,872 55,401,047

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞