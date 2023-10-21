鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至18.7元，預估目標價為442.5元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.3元下修至18.7元，其中最高估值20.61元，最低估值16.85元，預估目標價為442.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20.61
|30.91
|35.88
|最低值
|16.85
|19.13
|27.35
|平均值
|18.62
|26.04
|31.24
|中位數
|18.7
|26.22
|31.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|103,880,000
|123,688,000
|131,673,000
|最低值
|95,906,290
|103,711,000
|116,843,000
|平均值
|98,668,220
|113,223,130
|125,637,170
|中位數
|98,428,170
|112,918,320
|124,684,210
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|31.62
|33
|17.24
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
|60,744,006
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。