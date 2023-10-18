〈台股盤後〉黃仁勳再訪台旋風失靈 放量重挫201點失守月線

儘管輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳再度訪台，激發市場對 AI 股密切關注，但美國宣布將擴大對中國出口晶片管制，台股今 (18) 日受連帶衝擊，AI 族群反而成為殺盤重災區，並造成台指期壓低結算，終場加權指數大跌 201.64 點，技術面呈現一根長黑 K 棒，失守月線支撐，成交值則放大至 3484.23 億元。

由於美國拜登政府 17 日宣布擴大晶片、晶片設備出口限令，計劃停止向中國運送由輝達 (NVDA-US) 等公司設計的更先進人工智慧晶片，衝擊台股 AI 相關供應鏈。

其中，承啟 (2425-TW)、技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 和緯創 (3231-TW) 均跌超過半根停板，神達 (3706-TW) 和迎廣 (6117-TW) 跌逾 4%。

散熱族群同樣失靈，奇鋐 (3017-TW) 重挫近 8%，健策 (3653-TW) 跌 7%，建準 (2421-TW) 和協禧 (3071-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 跌半根停板上下，雙鴻 (3324-TW) 和泰碩 (3338-TW) 跌 3% 上。

板卡族群也相當弱勢，麗臺 (2465-TW) 跌停，華擎 (3515-TW) 和撼迅 (6150-TW) 跌 4% 之上。

傳產族群同遭壓抑，航太供應鏈中，千附經密 (6829-TW) 跌近 7%，亞航 (2630-TW) 和漢翔 (2634-TW) 跌近半根停板，寶一 (8222-TW) 和晟田 (4541-TW) 跌 3% 之上。

不過，光纖族群相對有撐，康聯迅 (3672-TW)、創威 (6530-TW) 均亮漲停燈號，光環 (3234-TW) 和前鼎 (4908-TW) 漲超過 7%，光聖 (6442-TW) 漲近 3%。

今日走跌的上市櫃業者近 1600 家，亮跌停燈號者有中視 (9928-TW)、勤誠 (8210-TW)、高技 (5439-TW)、台燿 (6274-TW) 和威盛 (2388-TW) 等，永日 (4102-TW)、富喬 (1815-TW)、金雨 (4503-TW)、營邦 (3693-TW) 也逼近跌停板，聯茂 (6213-TW)、矽統 (2363-TW)、智邦 (2345-TW) 等均跌 7% 之上，多數個股弱勢。

元大投顧表示，NVIDIA 執行長黃仁勳雖然再度訪台，但 AI 概念股的表現與 5 月大漲行情判若雲泥，除因受美國擴大對中國 AI 晶片封鎖，恐波及 NVIDIA 及相關供應鏈，更關鍵的因素應在於相關概念股營收並未跟上股價。