鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.58億美元，Bancor(BNT)24小時漲幅達7.37%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格29,537.35美元，24小時漲跌幅+2.95%；以太幣(ETH)現報價格1,596.11美元，24小時漲跌幅+1.63%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.03億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.95億美元。

24小時漲幅：Bancor(BNT)24小時漲幅7.37%；RAY(RAY)24小時漲幅3.22%；Liquity(LQTY)24小時漲幅6.18%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅55.7%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅21.4%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅16.5%。

近一週漲幅：Loom Network(LOOM)近一週漲幅69.6%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅46.6%；Hashflow(HFT)近一週漲幅24.8%。

近一週跌幅：BAND(BAND)近一週跌幅37.2%；Polymesh(POLYX)近一週跌幅24.8%；Bluzelle(BLZ)近一週跌幅22.2%。

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