ETF 批准預期攪動市場 比特幣又攻至3萬美元門前

比特幣價格周五 (20 日) 全天大漲，繼本周一之後，再度朝 3 萬美元扣關。

根據 CryptoSlate 的數據，比特幣維持本周的積極走勢，過去 24 小時內大幅上漲 5%，使其價值接近 3 萬美元大關。至台北時間下午 18:23，報價已經來到 29976 美元。

過去一周，比特幣飆升了 10% 以上。這種飆升推動 BTC 市值顯著增加 300 億美元。

CryptoSlate 數據顯示，BTC 的市值已從 10 月 19 日記錄的 5500 億美元，升至約 5800 億美元。

市場分析師將這種看漲表現，歸因於美國證券交易委員會 (SEC) 可能批准首個基於比特幣的現貨 ETF。 彭博分析師引用監管機構和基金發行人最近的接觸，給出了 90% 的批准機率。

本周早些時候，有關 ETF 獲批的假新聞，曾讓比特幣一度升破 3 萬美元，但在消息獲得更正之後，比特幣價格回落至 28,000 美元左右。 貝萊德執行長芬克 (Larry Fink) 將市場對此消息的反應，描述為對這一產品「被壓抑的興趣」的跡象。

同時，這些價格走勢與 Matrixport 和 CryptoQuant 等知名加密貨幣公司的預測一致，他們預計，如果 SEC 批准現貨 ETF 申請，比特幣可能會飆升至 50000 美元以上。