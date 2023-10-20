〈財報〉富裕客戶刷手不手軟 美國運通上季獲利超出預期

信用卡巨頭美國運通 (AXP-US) 周五 (20 日) 公布的第 3 季獲利超出預期，得益於富裕客戶擺脫對經濟衰退擔憂的穩定支出。

美國運通主要客戶群是高收入族，在很大程度上能夠減輕通貨膨脹和聯準會升息的影響。升息使得借貸成本高昂，並限制可自由支配的支出。

不過，出於謹慎的考慮，美國運通將信貸損失準備金提高至 12.3 億美元，較去年增加 58%，以應對消費者拖欠債務的可能增加。

執行長史奎瑞 (Stephen Squeri) 在財報聲明中表示，「旅遊和娛樂 (T&E) 支出依然強勁；餐廳支出再次成為成長最快的 T&E 類別之一。」

該公司股價在周五盤前交易上漲 1% 至 151.13 美元。

美國運通上季獲利為 24.5 億美元，合每股 3.30 美元，高於去年同期的 18.8 億美元和每股 2.47 美元。根據 LSEG IBES 數據，分析師平均預期每股獲利 2.94 美元。

該公司還表示，全年每股獲利和營收將與先前預測一致。該公司先前表示，預計 2023 年每股獲利在 11 至 11.4 美元間。根據 LSEG 數據，分析師一直預計其每股獲利為 11.07 美元。

扣除利息支出後的營收猛增 13% 至 153.8 億美元。