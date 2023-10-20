三大法人賣超102億元 外資大買台積電反手調節聯電

台北股市今 (20) 日開低震盪走高，由權值股台積電 (2330-TW) 及 IC 設計族群力撐，終場大盤下跌 12.01 點或 0.07%，收在 16440.72 點，成交值 2772.29 億元，三大法人合計賣超 102.38 億元，台積電並獲外資買超 1 萬 7391 張，爲外資買超第一名個股，但賣超聯電 (2303-TW)。

今天集中市場外資賣超 72.56 億元，投信買超 30.52 億元，自營商賣超 60.34 億元。在期貨市場，外資今天交易淨口數爲多單 716 口，未平倉合約口數爲空單 4579 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，台積電、緯創、日月光投控、菱生、中工、英業達、飛宏、華航、東陽、大同；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，中鋼、開發金、台泥、中信金、富邦金、國泰金、台新金、聯電、玉山金。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，中信金、聯電、永豐金、國泰金、富邦金、台泥、佳世達、台新金、台泥、彰銀；今天集中市場投信賣超較多個股爲，新光金、廣達、緯創、鴻海、華航、健鼎、中興電、金像電、大同、技嘉。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，緯創、聯電、英業達、鴻海、台新金、永豐金、仁寶、元大金、晶豪科、遠東新；今天集中市場自營商責超較多的個股爲，新光金、台積電、長榮、長榮航、南亞科、威盛、漢翔、康舒、微星、東陽。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前台股最大問題在於市場量能不足，反彈缺乏量能進一步支撐，今天大盤留長長下影線主要是市場賣壓減輕。