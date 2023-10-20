研調：電視面板需求明顯減弱 11月價格恐全尺寸下跌

研調機構集邦 (Trendforce) 今(20)日發布 10 月下旬面板評析，其中，電視面板第四季需求明顯減弱，預期 10 月電視面板價格，32、43 與 50 吋將轉為下跌 1 美元，55、65 與 75 吋雖仍持平，11 月全尺寸恐都轉為下跌。

集邦表示，第四季的電視面板需求預期季減約 14%，品牌客戶開始要求電視面板降價，而面板廠為了避免庫存壓力過高，以及價格出現急跌的狀況，持續嚴格控管稼動率，以此來穩定價格。

在市場氛圍持續轉弱，加上部分代理商與代工廠開始針對小尺寸電視面板拋出較低的價格，增添市場雜音，集邦認為，電視面板跌價難以避免。

顯示器面板方面，集邦指出，消費機種需求不佳，商務需求也同樣沒有太多起色，僅有零星的案子，在此態勢下，預期第四季的 MNT 面板需求將轉為衰退。

不過，由於目前面板廠的大部分主流的顯示器面板產品都是處於虧損狀態，因此，集邦預期，10 月主流顯示器面板價格都轉向持平態勢，僅有部分高階機種有可能出現小幅跌價的壓力。

至於筆電面板，集邦認為，市場終端需求依然不太理想，加上第三季品牌客戶積極填補下游通路浮現的小量需求，帶動筆電面板出貨需求持續增長，因此導致第四季需求下滑幅度大於原先預期。

集邦認為，在此狀況下，面板廠對面板價格上漲的態度轉為軟化，以維繫客戶關係，確保訂單為優先目標，目前預期 10 月筆電面板價格將轉為持平態勢。