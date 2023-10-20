〈毅嘉法說〉車用新認證明年到手放量 營收、毛利率拚成長

毅嘉 (2402-TW) 今 (20) 日召開法說，展望後市，執行長曾恭勝看好，隨著車用產品比重持續提升，加上明年有望取得新認證並放量，預期明年營收持續雙位數成長、毛利率有機會維持 14% 或更好。

毅嘉未來成長動能以車載為主，曾恭勝透露，目前車廠與面板廠的新認證約有 3-5 個，預期明年少部分會開始量產。

毅嘉近期積極拓展車用新事業，包含電池模組、散熱、氛圍燈、智能駕駛艙等正在進行開發中，看好新事業未來業績翻倍跳增，2025 年營收占比可望達到 20%。

其中智慧座艙部分，曾恭勝說，由於車用液晶顯示模組 (LCM) 成為智慧座艙關鍵零組件，面板廠的角色從 Tier 2 提升至 Tier 1，這也讓面板廠合作夥伴毅嘉的機構件、軟體整合技術更受面板廠重視，並將毅嘉定位在 Tier 1.5。

整體來看，法人看好，毅嘉在車用布局持續發酵下，今年第四季營收持平第三季或小幅成長，明年維持雙位數成長，毛利率則站穩 14%。

產能布局方面，毅嘉中國產能占比仍達 90%，馬來西亞與台灣則占 10%，曾恭勝表示，馬來西亞廠目前主要是軟板後段製程，提供光通訊客戶應用在 AI、運算中心、超級電腦等，明年則會增加車用客戶。

曾恭勝補充，由於車用客戶持續成長，也有迫切性需求，未來會增加馬來西亞的投資金額，包含廠房與土地。毅嘉未來三年資本支出約 15 億元，多數都將用於投資馬來西亞。

另外，毅嘉墨西哥廠目前出租使用，未來若車用客戶有需求也可提供相關服務，不過最快 2026 年後才會有相關營運計畫。根據毅嘉規劃，2025 年中國以外產能營收占比可提升至 15%。