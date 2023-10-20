〈毅嘉法說〉前三季稅前盈餘年增逾3成 每股稅前賺1.26元 登9年高

毅嘉 (2402-TW) 今 (20) 日召開法說並公布財報，受惠車用產品出貨暢旺與消費性產品需求回溫，第三季稅前盈餘 2.01 億元，季增 40.6%、年增 53.4%，每股稅前盈餘 0.65 元；累計前三季稅前盈餘 3.88 億元，年增 34%，每股稅前盈餘 1.26 元，創近 9 年新高。

毅嘉第三季營收 23.71 億元，季增 14%、年增 14%；毛利率 16%，與前一季相當、年增 3 個百分點；營益率 8%，季增 3 個百分點、與去年同期相當，獲利登今年新高。

毅嘉累計前三季營收 63.67 億元，年增 15%；毛利率 14%，年增 1 個百分點；營益率 5%，年增 1 個百分點。其中，車用營收占比已提升至 69%，全年營收占比可望突破 70%。

展望未來，毅嘉表示，隨著汽車產業智慧化趨勢，以及電動車快速發展，車用電子需求逐年成長，公司持續擴大車用產品布局，積極切入車用模組市場。

此外，整合毅嘉機構整合元件既有的 IML(In Molding Label) 及 IME(In Mold Electronics) 產品技術，配合客戶開發車用產品新領域，預期將可成為未來營運成長重要動能，明年營運也將在車用產品出貨暢旺帶動下持續增溫。