國泰金：股市樂觀指數連4月下滑 逾3成看好台股半年內有望上漲

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 10 月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數下滑，對股市樂觀指數則連續 4 個月下滑，但仍有 34.2% 民眾看好半年內台股可望上漲。

國泰金指出，國發會最新發布 8 月景氣對策信號維持藍燈，領先指標下滑，同時指標微揚；本月調查顯示，景氣現況樂觀指數降至 - 21.4，展望樂觀指數同步走低至 - 9.1，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數均僅微幅轉弱，分別降至 7.2、-13.8。

主計總處預估台灣今 (2023) 年的經濟成長率為 1.61%，但調查指出，民眾對於 2023 年台灣經濟成長率的平均預期值降至 1.6%，低於上個月的 1.7%，和 9 月一樣僅 23% 的民眾認為 2023 年經濟成長率會在 2% 以上。

調查指出，民眾對 2023 年平均通膨預期值落在與上個月相同的 2.5%，同樣有高達 85% 的民眾認為 2023 年通貨膨脹率會高於 2%，整體而言，民眾對台灣今年的經濟成長看法相對更趨保守，而通膨預期則續處高點。

在股市部分，調查期間主要央行貨幣政策緊縮預期升溫，國際主要股市區間震盪，投資人交易謹慎，本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數連續四個月下滑至 4.1，風險偏好指數同步走低至 11.9。

另外，時事題部分，受訪民眾對於未來 6 個月居住地住宅的價格變化預期，本次調查結果比較顯示，58.4% 民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過 3%，較前次調查增加 6.3 個百分點，其中 45.3% 則預期房價漲幅介於 3~10% 之間，較前次調查增加 6.1 個百分點，10.3% 民眾預期房價跌幅超過 3%，較前次調查減少 6.9 個百分點，整體而言，民眾對於房價上漲的預期較半年前強。



