〈財報〉房貸卡債利息收入低 Truist Financial獲利大減31%

Truist Financial (TFC-US) 周四 (19 日) 公布第 3 季獲利下降近 31%，因為該行來自房貸和信用卡債務的利息收入下降，同時該銀行提撥更多資金用於應急準備金，以應對潛在的不良貸款。

分析師之前預測，隨著銀行為保留存款支付更多費用，並阻止客戶轉向貨幣市場基金以獲得更高的無風險回報，利息收入增加帶來的提振作用將會減弱。

Truist 本季淨利差從去年同期的 3.12% 降至 2.95%。

通常在經濟穩定成長時期蓬勃發展的貸款機構也在努力應對經濟衰退的可能性，經濟衰退可能會給客戶帶來債務負擔，並對銀行的貸款成長構成壓力。

Truist 截至 9 月 30 日當季淨利息收入 (NII) 較去年同期下降 4.3% 至 36.2 億美元。

第 3 季末該行平均存款與上季大致持平，但較去年同期下降 4.5%。

同業 Citizens Financial Group (CFG-US) 周二 (17 日) 也報告了類似的利息收入下降，影響了該行當季獲利。

Truist 第 3 季貸款損失準備金為 4.97 億美元，考慮到其客戶在經濟惡化的背景下可能拖欠債務，這個數字比去年的 2.34 億美元增加一倍多。

較高的準備金反映出商業房地產業的疲軟；該產業由於利率和融資成本上升而陷入低迷。

當季該行普通股股東淨利降至 10.7 億美元，合每股 80 美分，而去年同期為 15.4 億美元和每股 1.15 美元。

Truist 在 9 月時表示，計劃在未來幾個月內大幅裁員，以節省約 3 億美元。