美銀：美股剛閃現可靠的買進訊號 半年後報酬可達7%

美國銀行 (BofA) 全球基金經理人調查報告顯示，一項可靠的指標，剛閃現美股買進訊號。

全球基金經理人的調查結果顯示，受訪者的現金配置已經躍升至 5% 以上，觸發反向操作的買入訊號，而且從歷史上看，通常有很大機率迎來穩健回報。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 表示，自 2011 年以來，這個「買入」訊號一旦觸發，將使標準普爾 500 指數在 2 個月後的回報率為 2%，在 3 個月後為 4%，在 6 個月後為 7%。 。

調查顯示，受訪者的平均現金配置從 9 月的 4.9% 上升到 10 月的 5.3%。這個指標在 2022 年 10 月短暫躍升至 6% 以上，當時正好是 2022 年美股熊市底部。

不過，雖然增加現金配置顯示投資者對股票變得更加謹慎，但大多數投資者仍然預期經濟將會贏來「金髮女孩」情境。

報告也稱，64% 受訪者表示，預計全球經濟將在未來 12 個月軟著陸或根本不會放緩。相比之下，預計將出現硬著陸，經濟衰退的人僅 30%。

多數受訪者普遍共識是未來 12 個月利率和債券殖利率皆下降、圍繞中國經濟成長的樂觀情緒回升以及未來通膨持續走低。

Hartnett 認為，這一切都表明，假設美 10 年期公債殖利率維持在 5% 以下，標準普爾 500 指數 在今年第四季將穩穩落在 4,200 點的支撐位。

今技術指標觀察人士表示，該指數需要保持在 200 日移動均線上方才能維持漲勢，該均線目前位於 4,204 點左右。技術分析師使用該移動平均線來評估長期趨勢是上漲還是下跌。