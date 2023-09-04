碧桂園獲喘息空間 首檔展期債券通過

中國最大民營建商碧桂園 (02007-HK) 上周六（2 日）公布，首檔展期債券「16 碧園 05」展期方案通過，取得足夠票數，代表碧桂園得到一絲喘息空間。

據《上海證券報》報導，碧桂園這筆於上周六到期的私募債，債券餘額為人民幣 39.04 億元。碧桂園擬將「16 碧園 05」展期三年，分七期兌付：首付 6%（到期後的第 1、2、3 個月分別支付 2% 的本金）；2024 年 9 月的本金兌付比重為 10%；2025 年 9 月為 15%；2026 年 3 月為 25%；最後一期 2026 年 9 月為 44%。

另外，方案還增加了增信保障措施，將龍巖、江蘇沭陽、海陽、淮安等項目公司收益權質押擔保。

接近碧桂園人士透露，自 7 月以來碧桂園的流動資金就已經十分緊張，碧桂園在完成「21 騰越建築 MTN02」、「21 騰越建築 MTN003」、「20 碧地 02」及「19 碧地 02」債券兌付後，幾乎已經耗盡最後可動用現金。

目前碧桂園監管賬戶的資金餘額，加上已售待收回房款，基本可以保障未來保屋任務完成，但項目層面現金基本採封閉管理，資金在扣除工程款等成本後，需優先償還項目層面金融負債。

此外，未來兩年出於保交屋需要，碧桂園大部分資金處於項目監管賬戶，賬面現金中可自由動用的比率極低。只有隨著建案交屋，監管賬戶資金逐步釋放，才能有可動用的剩餘資金流至集團，以償還集團層面的公開市場債務。