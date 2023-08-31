破紀錄！碧桂園上半年虧人民幣489億 示警可能倒債

中國房地產巨頭碧桂園 (02007-HK) 上半年虧損人民幣（下同）489.32 億元（67.2 億美元），寫下歷史紀錄，且這家陷入困境的建商警告，如果財務持續惡化，可能出現債務違約。

碧桂園周三（31 日）發布中期業績，上半年實毛虧 242.63 億元，去年同期為毛利 172.1 億元；虧損 514.61 億元，去年同期為獲利 19.07 億元；公司股東應佔虧損為 489.32 億元，去年同期為 6.12 億元。

碧桂園在公告中說，為了保交付、保運營，對部分資產做了一些量價平衡的安排，加上前期低毛利項目逐漸進入結算周期，以及對物業項目計提的減值增加，導致上半年毛利與利潤面臨顯著壓力。

債務方面，截至 6 月底，碧桂園的流動負債為 1.19 兆元，非流動性負債為 1,738.86 億元，總有息負債餘額降至 2,579.1 億元，較去年底降 4.9%，其中在 12 個月內到期的債務為 1,087.03 億元。

碧桂園再次坦言，雖然竭盡全力安排境內外融資本息償付，但受今年來銷售額持續惡化與再融資環境欠佳的影響，賬面可動用資金持續減少，正承受階段性流動性壓力。

為因應階段性流動性壓力，碧桂園已經採取措施，就若干境內公司債券與債券持有人展開談判，以徵求其同意延長到期日。

此外，碧桂園並未支付若干優先票據於 8 月到期支付的利息，目前這些付款仍在 30 天寬限期內。

碧桂園說，正在盤活業績較差的資產，包括酒店、辦公大樓及商鋪，並在需要時考慮處置其在物業開發項目的投資，以帶進更多現金流入。